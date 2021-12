Alinne Moraes passeia com filho no Rio após internação

A atriz Alinne Moraes, a Lívia de "Além do Tempo", foi vista passeando em um shopping do Rio neste domingo, 25, com o filho, Pedro, de 1 ano, e o marido, Mauro Lima.

A cena foi registrada após a atriz ficar internada por causa de uma crise renal, há duas semanas, que a afastou das gravações da novela.

Após tomar um café com a família, Alinne ainda teve disposição suficiente para correr atrás de Pedro, que estava animado com o passeio.

