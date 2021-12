Aline Riscado passa noite com André Marques

A modelo e atriz Aline Riscado, 28, divulgou uma foto ao lado do ator e apresentador da TV Globo, André Marques, 36. De acordo com colunistas, o casal, que foi visto no show do cantor Thiaguinho, 32, no último final de semana no Rio de Janeiro, teria passado a noite junto.

Após a noitada, André ainda teria acompanhado a ex-bailarina do programa "Domingão do Faustão" em uma sessão de fotos. Mas Aline pediu que ele não fosse fotografado.

Segundo informações do jornal "Extra", Aline e André estão tendo um affair.

