Aline Riscado é vista na casa de Cauã Reymond, diz colunista

A recém-solteira Aline Riscado pode ser o novo affair de Cauã Reymond. Apesar de já ter negado qualquer relação com o ator, a "Verão" da propaganda da cerveja Itaipava foi vista na casa dele na última terça-feira, 10, segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

Rumores dão conta que Cauã e a bailarina ficaram pela primeira vez em outubro, logo depois que Aline anunciou oficialmente o fim de seu casamento de sete anos com o lutador Rodrigo Riscado.

Ainda segundo conversas de bastidores, Aline teria dito para algumas amigas que estava se apaixonando pelo ator, mas estaria com medo de se decepcionar. Isso porque Cauã costuma deixar bem claro que não quer envolvimento sério.

Desde o fim de seu casamento com a atriz Grazi Massafera, em outubro de 2013, Cauã não assumiu nenhum relacionamento.

