Alexandre Nero mostra rosto do filho pela primeira vez

O ator Alexandre Nero, protagonista da novela A Regra do Jogo, estreou esse ano no papel de papai, com o nascimento de Noá. Nesta quinta-feira, 31, ele aproveitou para revelar o rostinho do bebê e homenagear a mulher, Karen Brusttolin.

"Minha vida não foi melzinho na chupeta em 2015, mas nada comparado a rapadura que esses dois comeram, e estão comendo. A vida não é fácil. Pra nascer já é um parto!"

Confira o post completo:

adblock ativo