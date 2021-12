Alessandra Ambrósio diz que sofreu bullying no colégio

Apontada como uma das mulheres mais lindas e sensuais do mundo, a top brasileira Alessandra Ambrosio revelou que nem sempre foi considerada assim e não se deslumbra com os elogios. "Não penso nisso, não tenho troféu nenhum lá em casa", contou ela, em entrevista à revista Quem.

A gaúcha contou que já sofreu bullying nos tempos de colégio e que era chamada de muito apelidos maldosos. "Fui muito zoada na escola porque tinha orelhas de abano, mas fiz a cirurgia aos 13 anos. E aí acabou. Me senti melhor. Foi bom até para o trabalho. Nunca fui a mais popular do colégio. Eu era magra, minha bunda era pequena. A garota popular tinha bunda linda, grande. Eu estava bem longe do ideal", lembrou a modelo, que tem feito uma participação na novela "Verdades Secretas" (Globo).

Aos 34 anos e mãe de dois filhos - Anja Louise, de 6 anos, e Noah Phoenix, de 3 -, fruto de seu relacionamento com o empresário americano Jamie Mazur, de 37, Alessandra assegura que toda mulher pode ser sexy. E dar a dica: "Uma boa maquiagem, um batom vermelho, cabelão, salto alto de vez em quando, unha feita. Há tantas armas para a gente dar um up, se sentir sensual. Mas a principal é ser você e confiar em si mesma."

