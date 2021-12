Além de denúncias da ex, Biel é acusado por mais três mulheres

Os casos de agressão e assédio, que supostamente foram cometidos pelo cantor Biel, ganharam novos contornos. Isso porque o artista foi denunciado por mais três jovens que delatam terem sido vítimas dele entre 2015 e 2016. Além delas, Biel foi denunciado pela ex-esposa por agressão e assédio. O funkeiro se mudou a um pouco mais de um ano para os Estados Unidos.

Segundo o site "Extra", mais três relatos surgiram de jovens que não querem divulgar suas imagens por medo de ações feitas pelo cantor e sua família. Elas também temem pelo julgamento das fãs do artista, que sempre o defendem.

Mas, mesmo com os nomes ocultos, as jovens decidiram expor o que viveram com Biel para que outras possam se sentir à vontade para relatar casos semelhantes.

Primeiro caso: agressão em evento

O primeiro relato é da fotógrafa J., de São Paulo. Ela contou que foi trabalhar na cobertura do evento "Twerk Music Festival", em 24 de maio de 2015, quando a carreira de Biel impulsionava.

J. informou que o cantor a expulsou do camarim quando ela iria fotografá-lo ao lado do rapper Khalil. A fotógrafa também disse que Biel não a deixava ficar por perto para realizar a cobertura fotográfica e, no momento em que conseguiu solicitar uma foto, foi empurrada pelo músico. J. também afirma que as pessoas que viram a cena não a defenderam. Pelo contrário, riram da situação.

Segundo caso: a tentativa de estupro

Ainda segundo o site "Extra", a segunda jovem (chamada de L.) relatou que o cantor Biel tentou ter relação sexual com ela à força. A vítima contou que ela e uma amiga foram convidadas pelo funkeiro a ir para uma festa junina em Lorena, em São Paulo.

L. mencionou que o evento era realizado pelo amigo de Biel e que o cantor a buscou junto com sua amiga para levá-las até a festa. Durante a festividade, que reunia fãs, amigos e familiates, o artista se animou, subiu em balcão, dançou e cantou.

A mulher alegou que, durante o momento de fotos, ela se manteve afastada e que Biel chegou a questioná-la porque havia se distanciado. Ao explicar o motivo, L. afirmou que o funkeiro demonstrou não ter gostado da resposta. Ao fim do relato, ela afirmou que momentos depois o cantor a empurrou em um banheiro e tentou ter relação sexual com ela à força.

Segundo um dos relatos, cantor teria agredido modelo em seu apartamento

Terceiro caso: a agressão e o assédio sexual

O terceiro relato apresentado pelo site "Extra" conta a história de G., uma modelo de São Paulo. Ela afirmou que o achou bonito e um amigo em comum deu o número dela para o artista sem que ela soubesse. O artista entrou em contato e ela até participou de um clipe dele.

Após as gravações, G. contou que todos saíram para uma balada, onde Biel saiu do banheiro com uma menina e gritava que havia feito sexo com a mesma. Ela comentou que achou a atitude desagradável e tentou conversar com o funkeiro, que não gostou e tentou arremessar um copo em direção da modelo.

G. disse que ela não se machucou, apenas foi molhada e o copo quebrou no chão. A modelo contou que houve um novo encontro com o artista em uma festa, onde Biel parecia estar alterado por conta da bebida. Essa segunda aproximação aconteceu no Rio de Janeiro.

Após a balada, G. recordou que eles foram para o apartamento do cantor junto com uma amiga dela, um amigo do funkeiro e outra menina. Chegando no apartamento, que ficava na Barra da Tijuca, a modelo contou que Biel queria ter relação sexual com ela. G. contou que, após negar querer o ato, o cantor segurou sua cabeça e levou em direção as partes íntimas dele. Em defesa, ela gritou e pediu para ir embora do local.

O cantor abriu a porta do quarto e a empurrou. G. relatou ainda que a bolsa dela havia ficado e ela solicitou que ele devolvesse. A modelo conta que nesse momento Biel permitiu a entrada dela para pegar o objeto, mas fechou a porta na mão dela.

O site "Extra" também contou que as jovens afirmam que não procuraram a polícia com medo de como o caso desenvolveria, principalmente pela fama de Biel na época dos casos.

