Alcione perde 16 quilos e arranca elogios de fãs em rede social

Os fãs da cantora Alcione ficaram surpresos com uma foto que a artista publicou em seu perfil no Instagram neste domingo, 21, com 16 quilos a menos.

A postagem da sambista, que também é conhecida como "Marrom", arrancou vários elogios dos seguidores. “Marrom, você está muito linda. Parabéns, diva!!!”, comentou um seguidor. “Cada dia mais magrinha e linda. Te adoro, Marrom”, elogiou outro.

Em fevereiro, Alcione passou por um grave problema de saúde, chegando a ser internada por bronquite alérgica e alta taxa de glicose no sangue. Ela, que passava uma temporada fora do Brasil, chegou ao país na tarde deste domingo para se apresentar na Virada Cultural de São Paulo.

