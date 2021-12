Alcione é internada após apresentação em São Paulo

Alcione se sentiu mal durante um show no Sesc Itaquera, na zona leste de São Paulo, no último domingo, 18, e teve de ser internada no hospital Sírio Libanês (zona sul). Em seu perfil do Instagram, a assessoria da cantora divulgou comunicado explicando o ocorrido.

"Como já vinha apresentando, durante a semana, um quadro de bronquite e veio a constatação de que estaria com a taxa glicêmica um pouco alta, veio a recomendação para uma internação com a finalidade de realizar exames laboratoriais preventivos. Felizmente, a artista passou a noite otimamente, não tem resquícios do ocorrido ontem, e se prepara para voltar ao Rio", diz o comunicado.

Até a manhã desta terça-feira, 20, porém, a cantora continuava internada. A assessora de imprensa da cantora, Eulália Figueiredo, garantiu que ela passa bem. "Ela está bem, não teve mais nenhum problema, nenhum desconforto, nada. Ela segue internada para alguns exames, apenas por precaução, mas ela está normalizada. Estamos esperando os exames, mas não se sabe a hora que sairão os resultados, então não há previsão de saída. Mas a boa notícia é que ela está bem", disse.

