Alcione canta Adele no Faustão e internautas criticam

Comemorando 45 anos de carreira, Alcione foi a grande atração do Domingão do Faustão deste domingo, 3. Mas o momento que movimentou a internet foi a interpretação dela da canção "Someone Like You", de Adele.

Internautas usaram as redes sociais para brincarem com a apresentação. "O que foi a #AlcioneNoFaustao cantando "Someone like you" da @Adele ? Meta para 2016: Fazer um curso de Inglês", escreveu um. "Eu acho que colocaram alguma coisa na água pq na minha TV a Alcione tá cantando Adele", postou outra. "Alcione cansou de ser Rihanna e virou a Adele brasileira", ainda disse outra.

Mas teve quem defendesse a cantora brasileira. "Quem é Adele perto da Alcione? #Domingao", escreveu um. "Por mim pode demitir a Adele e botar a Alcione pra cantar no lugar dela", postou outra.

