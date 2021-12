Ainda sem nome, nasce segundo filho de Kim Kardashian

É um menino! A socialite norte-americana, Kim Kardashian, deu a luz a seu segundo filho com o rapper Kenye West, na manhã deste sábado, 5. O anúncio foi publicado em seu site oficial: "Kanye e eu demos às boas vindas ao nosso filho"

O nome do mais novo herdeiro da família Kardashian ainda não foi divulgado, mas segundo o comunicado, mãe e filho passam bem.

Horas antes do parto, Kim postou no seu perfil do Instagram uma foto mostrando sua barriga e dizendo já está preparada para o nascimento do bebê: "Pronta para quando você estiver", dizia a legenda.

Complicações

Nas últimas semanas, a gestação de Kim teve alguns problemas. O bebê não tinha encaixado corretamente, deixando a socialite preocupada. Ela teve que fazer um procedimento chamado "ECV", no qual a criança é girada manualmente, dentro da barriga da mãe.

Ready whenever you are lol Uma foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Dez 4, 2015 às 8:14 PST

adblock ativo