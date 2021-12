Aguinaldo Silva rebate comentário de Leão Lobo: 'apenas uma foca fofoqueira'

Na última terça-feira, 4, Leão Lobo falava sobre a novela "O Sétimo Guardião", que será a próxima a ocupar a faixa das 21h na Globo, quando fez um comentário negativo sobre o autor, Aguinaldo Silva. "Graças a Deus, adorei que ele vai se aposentar. Ele é muito ruim", disse o apresentador ao saber que essa seria a última novela do autor.

O comentário não passou batido por Silva, que rebateu as críticas em seu Twitter. "Alguém diz: 'Leão Lobo falou mal de você'. Eu respondo: o problema do Leão Lobo é que ele não é leão, nem é lobo. Já eu sou as duas coisas. Nem leão, nem lobo. Apenas uma foca fofoqueira", disse o autor.

No dia seguinte, Leão Lobo comentou o assunto dizendo que o autor é "preconceituoso" e "sem talento" e depois publicou uma imagem ironizando a situação.

Nem leão, nem lobo. Apenas uma foca fofoqueira. pic.twitter.com/yziwpsYcum — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) 5 de julho de 2017

