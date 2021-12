Aguinaldo Silva critica nova classe média e gera polêmica

No ínicio do mês, o autor Aguinaldo Silva fez uma publicação em seu perfil no Twitter que acabou gerando polêmica. Em protesto por estar preso no trânsito, ele fez um comentário sobre a chamada nova classe média e, com isso, ofendeu alguns seguidores.

"Preso no trânsito. Quando será que a nova classe média vai começar a devolver os automóveis às concessionárias?", indagou.

Os internautas, revoltados com a colocação de Aguinaldo, deram suas respostas. "Sem necessidade esse teu post, quero saber quando que a burguesia podre desse país vai começar a pagar impostos!", disse um. "Vá de bicicleta! Faz bem para a melhor idade", escreveu outro.

"Você está falando do publico que assiste suas novelas?", perguntou uma telespectadora. "Quando você escrever alguma coisa que preste", desabafou outra.

Confira a publicação:

Preso no trânsito. Quando será que a nova classe média vai começar a devolver os automóveis às concessionárias? — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) 7 outubro 2015

Reincidência

Não é a primeira vez que Aguinaldo comete coisas do tipo. Em 2013, ele usou as redes sociais para criticar as manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus que aconteciam em todo o país.

"O que aconteceu enquanto eu estava fora? O Brasil era o paraíso e, de repente, virou a Síria, com o povo nas ruas tocando fogo em tudo?!" dizia em uma das publicações. "A nova classe média comprou carro, TV de 500 polegadas, tudo o que tinha direito, e agora protesta por causa da merreca de aumento de ônibus?", escreveu em outra.

adblock ativo