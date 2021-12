Afilhado de Alceu Valença, Charles Theone lança música em homenagem ao nordeste

Afilhado musical de Alceu Valença, o cantor e compositor pernambucano Charles Theone lançou o single Forró Colorido’, em parceria com o Pintor dos Orixás, o baiano Ed Ribeiro. A canção que exalta a cultura nordestina, com direito a mistura de forró, xaxado e baião, estará disponível a partir do próximo dia 1º de julho, nas principais plataformas digitais (Spotify, Deezer, Amazon, ITunes e YouTube).

Charles Teone, ex-integrante do Maracatu Nação Pernambuco, leva como inspiração os artistas nordestinos Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, João do Vale, Gilberto Gil e o seu padrinho musical, o cantor e compositor Alceu Valença.

Dançante, envolvente e ritmada, o intérprete pernambucano destaca que a composição do ‘Forró Colorido’ buscou contemplar as riquezas da cultura nordestina. “A canção apresenta as belezas naturais, a luta, a coragem, a fé e a devoção do nosso povo, a cantoria e o romantismo dos poetas, além do ritmo de um sol pulsante no relógio do tempo da caatinga”, contou Charles.

Charles Theone revelou que a letra do single veio durante a madrugada, com melodia pronta e letra preparada. “Nesse momento lembrei de Luiz Gonzaga e pensei em ligar para Ed Ribeiro querendo que ele pintasse um quadro do Rei do baião com a linguagem dele. Daí veio o nome Forró Colorido. Nessa conversa começamos a evoluir nas ideias da música e de sua poesia”, frisou.

Com coautoria de Ed Ribeiro, o pintor e compositor da obra de arte musicada, considera ‘Forró Colorido’ uma música em forma de oração. “Como Pintor dos Orixás, procuro sempre postar os Orixás do dia com suas orações. A ideia foi compor uma primeira música genuína, com as boas energias do axé e em ritmo de forró”, destaca Ed.

Além do single, no dia 1º será lançado simultaneamente o ClipeDOC, disponível no YouTube. A criação dessa nova estética de áudio visual é registrar em um vídeo clipe documentário, a simplicidade e toda a originalidade do povo nordestino

