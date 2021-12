Affair de Gil do Vigor comenta relação à distância com ex-BBB

O affair de Gil do Vigor, Plínio Vasconcellos, comentou nesta segunda-feira, 30, sobre a sua relação à distância com o ex-BBB, visto que o economista viajou para o PhD nos Estados Unidos, local onde deve viver por quatro anos. Segundo o dentista Vasconcellos, eles estão se comunicando diariamente.

“Todo dia a gente se fala, estou sempre tentando saber como está a rotina dele lá, mostrando um pouco da minha, mas sem atrapalhar, ele está se estabilizando, acabou de chegar", disse. Ele também ressaltou sobre a saudade de Gil: "Eu já estava com saudades antes de ele ir, já tinha falado para ele, imagina depois", afirmou.

Com a nova fase, muitos seguidores tiveram curiosidade em saber como eles se conheceram e como está o relacionamento. O cirurgião-dentista afirmou que eles se conheceram em um jantar com amigos, em São Paulo.

"Foi coisa de destino. Meu melhor amigo é gerente geral do Santander. O Gil fez a campanha do Santander, eles se conheceram, viraram amigos e o meu amigo me chamou pra jantar junto com eles. Foi surpresa, ele se mostrou muito tímido, na dele, esperava alguém mais comunicativo", contou.

Ainda segundo Plínio, eles estão se conhecendo. "Um passinho de cada vez, para vermos o que vai acontecer, com calma, sem pressa", explicou ao deixar em aberto uma possível visita ao economista nos EUA: "Não sei ainda, eu tenho três viagens marcadas pra esse ano, quem sabe uma delas pra Califórnia?".

