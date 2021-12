Adriane Galisteu volta para a TV na Band News

Após muitas especulações, a apresentadora Adriane Galisteu vai finalmente voltar às telinhas. A loira estará à frente do programa "Face a Face", da Band News. A confirmação foi dada por Adriane, nesta segunda-feira, 20, durante um evento em São Paulo, dias depois de ter sido recebida por Boninho no Projac.

Galisteu vai substituir João Dória Jr, mas a mudança foi feita amigavelmente, prova disso é que o apresentador vai estar no programa de estreia da moça, ao lado de Roberta Miranda.

"Com meus primeiros entrevistados! João Dória Jr., que vai me passar o bastão, e Roberta Miranda. Aguardem. Amo meu trabalho", escreveu Adriane em seu perfil do Instagram.

Com meus primeiros entrevistados! @jdoriajr que vai me passar o bastão! @robertamiranda #faceaface #bandnews aguardem! #amomeutrabalho #love ❤️❤️❤️ Uma foto publicada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial) em Jun 20, 2016 às 9:51 PDT

