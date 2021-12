Adriane Galisteu pode apresentar "Vídeo Show"

A apresentadora Adriane Galisteu está cotada para substituir Susana Vieira na apresentação do "Vídeo Show". De acordo com o colunista Flávio Ricco, do jornal "Diário de São Paulo", a possível troca deve acontecer por conta dos comentários da atriz, que tem causado desconforto nos bastidores. A direção do programa está preocupada. Susana tem revezado a bancada do programa com Otaviano Costa e Rafael Cortez.

Segundo o site Purepeople, um grupo carioca tem defendido a ideia de contratar a apresentadora. Ainda segundo o site, Adriane já estaria em negociação com a Globo, porém o objetivo era participar de uma novela, mas as negociações ainda não estão fechadas.

Adriane só deve ocupar o lugar de Susana quando a atriz for escalada para uma nova produção da casa.

