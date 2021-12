Adriane Galisteu é vetada no Dança dos Famosos

A apresentadora Adriane Galisteu teve seu nome vetado da lista de elenco da próxima edição de Dança dos Famosos, quadro de destaque do Domingão do Faustão.

De acordo com o jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV, a decisão foi tomada pela direção da Rede Globo. Adriane busca voltar para TV aberta e chegou a fazer lobby com diretores da emissora e com Fausto Silva, mas a cúpula da emissoa não aprovou a participação.

O argumento da empresa é que a moça não é contratada da casa, sendo assim, a concorrência poderia aproveitar a situação e lançá-la em alguma nova atração.

Além da Dança dos Famosos, Adriane teria se oferecido para outros programas da casa, como Vídeo Show e o É de Casa. Na última semana, ele se reuniu com J.B. de Oliveira, o Boninho, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Hoje, Boninho é um dos executivos maos poderosos da Globo. Ele cuida de três programas diários ((Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes e Vídeo Show), além de dos semanais É de Casa, Estrelas e Caldeirão do Huck e dos reality shows SuperStar, Big Brother Brasil e The Voice.

Após a repercussão do seu encontro com Adriane, o diretor ficou chateado e disparou.

"Impressionante o trabalho de marketing. Fui ser gentil e receber a Galisteu a pedido dela e virou 'um convite da Globo'. Puro jogo de mídia!", protestou o diretor no Twitter.

Participantes

A Dança dos Famosos chega a sua 13° edição e começa em agosto. Quatro dos 12 participantes já estão confirmados, são eles os atores: Nicolas Prattes, protagonista da atual temporada de Malhação, Rainer Cadete, no ar em Eta Mundo Bom!, Lizandra Souto, ex-Salve Jorge (2012) e Os Dez Mandamentos (2015), e Letícia Lima, ex-Porta dos Fundos, que chamou a atenção no ano passado com a periguete Alisson de A Regra do Jogo _atualmente, ela trabalha no Zorra.

adblock ativo