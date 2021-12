Adriana Lima se casa com ela mesma e dá lição de amor próprio

A modelo Adriana Lima resolveu fugir do padrão e se casar com ela mesma. A ideia é demonstrar que é necessário ter amor próprio. Em um post no Instagram, a morena aparece com um anel de noivado e explicou a imagem.

"Qual o motivo do anel? É simbólico. Estou em uma relação comigo mesma e com a minha felicidade. Estou casada comigo mesma. Mulheres, se amem. E, sim, estou solteira", disse a modelo, confirmando o término da relação com o jogador de baseball Matt Harvey. O romance durou apenas algumas semanas.

A atitude da brasileira foi elogiada: "Yes! Isso é tudo", "Concordo totalmente", "Nossa, te amo", "Você é incrível e inspiradora", foram alguns dos comentários.

🦋👑 WHATS UP WITH THE RING? ITS SYMBOLIC, I AM COMMITTED TO MYSELF AND MY OWN HAPPINESS I AM MARRIED WITH ME 👑🦋💍 LADIES LOVE YOURSELF 💍🦋👑 AND YES I AM SINGLE Uma publicação compartilhada por Adriana Lima (@adrianalima) em Mai 29, 2017 às 4:32 PDT

