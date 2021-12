Adélia hostiliza Ana Paula em hotel e causa confusão

Ana Paula e Adélia saíram do Big Brother Brasil 16, mas a guerra continua do lado de fora da casa. Hospedadas no mesmo hotel, as duas protagonizaram uma cena que assustou os familiares.

De acordo com o jornal Extra, a advogada parou na frente do quarto de Ana Paula e começou a gritar: "Olha elaaaa, mijona!". Assustada e com medo da reação da ex-sister, a irmã de Ana ligou para a recepção e pediu que alguém resolvesse o "problema".

Apesar de demonstrarem estar com medo, segundo o jornal, as irmãs estavam achando a cena da advogada engraçada e "caíram" na gargalhada.

Para quem não sabe, Adélia chamou a jornalista de 'mijona' por conta da noite em que ela agrediu Renan com dois tapas. Ana bebeu bastante e acabou fazendo xixi nas calças quando tentou urinar no boxe do banheiro.

