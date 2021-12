Adele comemora aniversário com fotos de si mesma 'idosa'

A bem-humorada Adele comemorou seu aniversário de 29 anos nas redes sociais com uma sessão de fotos do 'futuro'. A cantora publicou no Twitter quatro imagens de si mesma parecendo mais velha.

Ela não indica na publicação se o truque é maquiagem ou edição das fotos, mas, como observaram diversos internautas, ela parece ter se inspirado na série britânica da BBC, Catherine Tate's Nan - um spin-off do seriado de comédia The Catherine Tate Show.

"Quase 30! Obrigada pelos bons desejos. Até mais. Beijos", escreveu a cantora.

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x pic.twitter.com/j15vjkMcye