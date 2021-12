Abape promove debate virtual sobre retomada de eventos

Com o objetivo de encontrar rumos para a retomada dos setores de cultura e entretenimento, profissionais de estados brasileiros e de Portugal se reúnem nesta quarta-feira, 8. O debate virtual, promovido pela Associação Baiana das Produtoras de Eventos (Abape), pretende debater a retomada de eventos na Bahia. O encontro, que faz parte do projeto “Conversas Produtivas”, será realizado a partir das 16h, no canal do YouTube da instituição.

Em dois momentos, profissionais de renome estarão reunidos em torno de uma ampla discussão sobre a retomada de eventos presenciais no estado e no Brasil. Na abertura, às 16h, serão debatidas as “estratégias e desafios durante a pandemia da Covid-19 e pós-pandemia”. Das 17h45 às 19h, será a vez da discussão sobre a retomada dos teatros públicos e privados no Brasil.

Responsável por cerca de 25 milhões de empregos diretos e indiretos no País, as área de cultura e entretenimento foram as mais afetadas pela pandemia. Segundo dados do Sebrae e da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), 98% do setor foi diretamente prejudicado.

A programação conta com nomes como os de: Ana Paula Vilaça, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco; Mila Paes, secretaria de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda de Salvador; Beto Lago, produtor cultural criador do Mercado Mundo Mix e presidente da Associação da Noite e do Entretenimento Paulistano; Isaac Edington, presidente da SALTUR – Empresa Salvador Turismo/ Prefeitura de Salvador; Tiago Castelo Branco – diretor executivo da MOT; Adriana Soares (Portugal), marketing manager da MOT - Memories of Tomorrow; Moacyr Villas Boas; Noemia Matsumoto, diretora de Conteúdo da Opus Entretenimento, que administra seis teatros em diversos estados brasileiros e é coordenadora do grupo de trabalho da Retomada; Rose Lima, diretora artística do Teatro Castro Alves; dentre outros.

