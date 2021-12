'A gente nunca gostou de homem feio', diz Simaria ao negar caso com Frank Aguiar

Durante a participação no Programa Silvio Santos na noite deste domingo, 7, a dupla Simone e Simaria negou os boatos de que elas teriam tido um caso com o cantor Frank Aguiar. As baianas já foram dançarinas do forrozeiro no passado.

A revelação aconteceu quando Silvio, no quadro "Jogo das 3 Pistas", perguntou qual das duas teve um "caso" com o artista. De imediato, Simone rebateu: "Nenhuma, graças a Deus". Ainda não satisfeita em negar o rumor, Simaria disparou: "Silvio, a gente nunca gostou de homem feio".

Simone chegou a elogiar o músico dizendo que ele é "legal", mas Simaria rebateu novamente: "Legal é uma coisa, agora beleza passou longe".

