Olha o gás!

Tudo bem que o último jogo do Bahia, contra o São Paulo, foi uma verdadeira batalha. Porém, pouco antes do cronômetro chegar à metade do segundo tempo, já havia jogadores visivelmente pregados do lado do Esquadrão de Aço.

A impressão deixada é a de que houve uma queda no rendimento físico com a tentativa do time em retomar a intensidade para ocupar os espaços – característica marcante do time na era Guto Ferreira.

Parece que a forma como a equipe atuava tendo Jorginho no comando, esperando mais o adversário tomar a iniciativa, fez os atletas perderem a força que era exigida por Gordiola.

Se o tricolor paulista tivesse atuação mais incisiva no derradeiro domingo, poderíamos estar aqui tratando do ingresso do Bahia no temido Z-4 do Brasileirão. Tendo já efetuado as três substituições, Preto Casagrande teve que ir com Rodrigão se arrastando até o fim da partida.

O centroavante teve atuação de destaque, mas vai precisar de um reforço na parte física para manter o ‘gás’ até o final dos jogos. O chute inofensivo após passe de Mendoza (este se mostrou incansável no duelo) revelou o grau de fadiga do ‘matador’.

O argentino Allione saiu do banco de reservas aos 10 da 2ª etapa, substituindo Zé Rafael, e, cerca de 15 minutos mais tarde, já aparentava cansaço. Sem energia para prender a bola no ataque, o Bahia teve que suportar o São Paulo – mesmo inoperante – rondando sua área.

Contra o Sport (derrota por 3x1, na Arena), a canseira deu as caras de vez no terceiro gol do time pernambucano. Juninho errou o passe e o lateral Matheus Reis nem esboçou reação à interceptação da bola por parte de Raul Prata, que avançou, tocou para Everton Felipe, que cruzou para Lenis empurrar para as redes de Jean, fechando o placar.

Carga

Com um elenco não tão farto de opções como o atual, o diferencial na busca por uma campanha sem sofrimento em demasia é contar com atletas que estejam com o condicionamento físico capaz de suportar a carga das próximas 19 rodadas da Série A.

Trazido a pedido de Jorginho, o lateral-direito Régis Souza se desligou do clube tendo entrado em campo apenas duas vezes. Enquanto Wellington Silva não se recupera plenamente de cirurgia no joelho esquerdo, o Bahia conta somente com Eduardo e com a improvisação do zagueiro Éder pelo setor. Ou seja, é preciso ter atenção redobrada no preparo físico da dupla.

Para trazer de volta o perfil ávido pela posse de bola, de transição e recomposição eficientes, que a equipe apresentava com Guto, Preto (ou o possível novo comandante tricolor) já pode encomendar ao professor Luiz Andrade (à frente da preparação física) sessões extras para o elenco. E, pelo que já mostraram no primeiro semestre, os jogadores podem render mais. E vão. Podem apostar.

