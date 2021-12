Verão gera 13 mil empregos temporários no mercado baiano

Aproximadamente 13 mil empregos temporários esperam por candidatos neste verão na Bahia. As principais oportunidades estão disponíveis em segmentos do setor de turismo, como bares e restaurantes, hotéis e agências de viagem. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel Bahia), Luiz Henrique do Amaral, este ano, a estação deve gerar cerca de 6 mil contratações temporárias, mesmo número de contratações de 2011.

Ele explica que a oferta de trabalho nesta época do ano já é uma característica do setor e que os postos temporários representam cerca de 10% do total de vagas efetivas. "É uma movimentação sazonal. Todo verão é preciso aumentar as contratações e esse ano não será diferente, mesmo 2012 não tendo sido um ano bom para o segmento", comenta.

A expectativa é que o setor tenha o mesmo faturamento que 2011 ou até menor, apresentando uma queda de cerca de 5%. "Até outubro a previsão não era boa, mas, novembro foi um mês interessante, o fluxo de turismo aumentou e criamos novas expectativas", acredita.

O proprietário da rede de restaurantes Caranguejo de Sergipe, Júlio Calado, que tem unidades nos bairros da Barra, Pituba e Patamares, diz que as contratações dependem muito da força do turismo. Este ano, apesar de não ter sido um ano forte, o mês de novembro fez ele acreditar que o movimento vai melhorar e investir em contratações. "Vamos aumentar de 15% a 20% o efetivo (135 funcionários) e ainda estamos com vagas abertas", conta.

Contratações - E quem já está colhendo os frutos da temporada é a cozinheira Zenaide Araújo, 46 anos. Em outubro ela voltou a fazer parte da equipe da cozinha do Caranguejo de Sergipe da Pituba, unidade que ajudou a fundar há dez anos e onde trabalhou por cinco. "Saí há algum tempo, mas sempre tive vontade de voltar. Aqui tenho uma ligação maior com a casa, com as pessoas. Estava só esperando abrir as vagas da temporada", conta.

Ajudante de cozinha no restaurante, Zenaide conta que nesta época do ano é quase impossível não se empregar. "No verão tudo muda, as contratações são mais rápidas. Você coloca currículo em um dia e já te chamam no outro", comenta.

No setor hoteleiro não é diferente. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH Bahia), José Manoel Garrido, estima que ocorram cerca de 7 mil contratações durante o verão no segmento de hospedagem na Bahia. Apenas Salvador e Litoral Norte devem ser responsáveis por cerca de 3 mil vagas.

"No verão a oferta de trabalho é mais agressiva", conta Garrido, que responsabiliza os resorts pelo maior número de ofertas. "São eles que mais contratam na alta estação. São responsáveis por, pelo menos, 60% das contratações".

