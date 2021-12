Verão aquece novas ideias de negócios

Geladinho gourmet, protetor solar colorido, glitter ecológico. Para colocar o produto em destaque no mercado, é importante ter um diferencial. Sobretudo no verão, quando diversos negócios voltados para o clima quente e a praia competem entre si pela atenção dos clientes.

“Hoje há uma tendência de dar uma cara nova ao que é tradicional. No verão, setores como gastronomia e moda estão se destacando bastante na inovação, trazendo ideias novas para produtos já comuns”, conta o consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Fabrício Barreto.

Um exemplo disso na moda é a Zimcolor, que usou a pesquisa de mercado para criar produtos inovadores. A empresa foi pioneira no país lançando pós coloridos, muito usados em festivais e outros eventos de verão, e hoje vende glitter mineral e tintas neon com proposta ecológica.

“Percebemos a tendência do uso de glitter e vimos jornais e sites falando sobre ele ser prejudicial ao meio ambiente. Vimos que o produto teria demanda e resolvemos o problema”, conta Pablo Arruti, criador da marca. Ele se refere ao fato de os glitters tradicionais terem microplásticos em sua composição, que são descartados no oceano e ingeridos por animais marinhos.

As redes sociais têm sido fundamentais para divulgar os valores da marca e também para dar conta da nova variedade de produtos. A marca tem investido em informar o público sobre os vários usos dos produtos, como para festas infantis, para garantir que o produto também seja usado além do verão.

Outra marca que se beneficia do uso das redes para divulgar sua proposta é a Shock. A empresa carioca trabalha com produtos ainda pouco usados no mercado: protetores solares com glitter e coloridos. “O mercado de proteção solar tem um código estético comum entre todas as marcas líderes. A Shock tem humor e irreverência como marcas registradas”, diz Júlia Ribas, sócia-fundadora da Shock. Os posts da marca na internet são ultracoloridos e se inspiram na estética dos anos 90, trazendo colagens.

Os produtos também têm uma proposta ecológica: são veganos e livres de oxibenzona, substância prejudicial ao meio ambiente encontrada em muitos protetores.

Explorar o mercado

Para alguns empreendedores, o desafio está em encontrar uma forma inovadora de explorar o mercado. Érica Madalena Barreto, da Madá Sandálias, demorou para encontrar a identidade de seu negócio. Ela começou com sandálias e artigos personalizados e passou por diversos materiais, até chegar à sua marca de sandálias decoradas.

“Fiz várias tentativas de produtos, mas percebi que ninguém mais faz o que eu faço nessa escala”, conta a Madá, como é conhecida. Ela produz sandálias com muito brilho e colorido e tenta sempre trazer coisas novas para meses diferentes do verão, quando vende mais. “Vendo muitas sandálias prateadas para o Réveillon; agora com o Carnaval chegando estou trazendo produtos mais coloridos”, diz.

Já a estudante de engenharia mecânica Emile Dantas prova que é possível criar um produto inovador gastando pouco. A empreendedora e a mãe queriam vender doces e consideraram opções como o bolo de pote, até acharem o geladinho gourmet, por um vídeo na internet.

“Tínhamos uma dívida a pagar e R$ 50 no bolso. No mesmo dia comprei os materiais e fizemos 80 geladinhos. Em dois dias vendemos tudo”, conta Emile. A jovem investiu em sabores como ninho com nutella e trufa de morango. Hoje, seu carro-chefe é o geladinho de catuaba cremosa e pedaços de morango.

Emile entrega os pedidos em sua bike, o “Gelamóvel”. Começou em seu bairro, Periperi, e hoje atende a outras regiões da cidade e eventos, mas mantém o preço inicial de R$ 2. “Muita gente cobra mais, mas com esse preço consigo pedidos maiores, de 10, 20, 30 unidades”, explica.

