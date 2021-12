Verão aquece negócios e gera empregos

Com a chegada do verão em Salvador, não são apenas os termômetros que aumentam a temperatura. A economia também fica aquecida, o que se traduz no incremento do faturamento para os empreendedores e em mais oportunidade de empregos temporários, devido ao aumento da população nas ruas e ao fluxo de turistas.

Para essa estação, a previsão é que o aumento de negócios chegue até 70%, segundo o Sebrae. Somente de empregos, conforme dados do Sine Bahia, serviço de intermediação de mão de obra, são 13 mil postos de trabalho temporários até o Carnaval.

Em regiões turísticas, como a Barra e Pelourinho, o movimento nos bares e restaurantes já é intenso. Na Barra, embora a reforma da Orla tenha prejudicado o faturamento em relação ao verão passado, segundo donos de estabelecimentos do local, houve aumento do movimento de cerca de 30% em relação ao restante do ano.

"O movimento começou a ficar mais aquecido desde o final de dezembro. Em anos anteriores, começava em novembro, mas, por causa da reforma, começou mais tarde", afirma Otávio Freitas, gerente do restaurante Brasil Legal.

Para dar conta da demanda e atrair mais clientes, os comerciantes apostam na preparação dos funcionários e na contratação de pessoal. "Temos que garantir um bom atendimento para que as pessoas voltem", conta Freitas, que contratou mais 10 pessoas para a temporada, além dos outros 15 funcionários. Na Cantina da Lua, no Pelourinho, serão contratados quatro temporários para a prestação de serviço.

O supervisor do Caranguejo do Farol, Antônio Lopes, afirma que, quando o atendimento é bem feito, os clientes retornam e indicam para outras pessoas. "A propaganda boca a boca é a mais confiável", diz.

Há quatro anos trabalhando na supervisão do bar, Lopes afirma que, com planejamento, é possível prestar atendimento mais ágil e organizado. No estabelecimento, por exemplo, um garçom não pode atender mais do que cinco mesas. "Se ultrapassar essa quantidade, com certeza o atendimento fica comprometido", ressalta o supervisor.

Nesse período, os setores mais beneficiados são os de serviço, comércio, turismo e estética, com destaque para os de beleza e academia de ginástica, segundo Cristiane Mota, analista do Sebrae Bahia.

Os segmentos de serviços, comércio e turismo são favorecidos pelo aumento de pessoas e da chegada de turistas, enquanto o de estética é mais procurado por conta da busca pela boa forma. Para quem quer otimizar a renda, a dica é apostar em criatividade, inovação e na oferta de bons serviços e produtos de qualidade. "É importante ter diferencial por causa do aumento da concorrência", diz Cristiane.

Já os empreendedores que trabalham com produtos sazonais, como venda de biquinis e produtos do verão, podem aproveitar essa fase para focar na vendas e se planejar para apostar na internacionalização de seus produtos, diz a analista.

