Venda de biquínis e produtos de praia garante lucro no verão

Domingo de sol e praias lotadas. Esta é a combinação ideal para quem quer aproveitar o período de calor e vender produtos relacionados ao verão. Entre as pessoas que disputam o melhor lugar na areia, vendedores tentam chamar a atenção dos clientes para seus produtos, como biquínis, cangas, vestidos e bronzeadores, que encabeçam a lista dos mais pedidos.

"É o sucesso do verão, para você não tomar sol no rosto". A propaganda é feita pelo vendedor de chapéus Walter Astro de Brito, que chega ao Farol da Barra às 7h da manhã para organizar o material e iniciar as vendas. A rotina é realizada há 15 anos, todos os dias da semana, de outubro até o Carnaval. Os preços dos chapéus variam de R$ 10 a R$ 35, a depender do modelo. Os clientes começam a aparecer às 9h e só vão embora com o pôr-do-sol. Por causa disto, Walter passa o dia na praia, em busca de possíveis compradores. Muitos são turistas.

"O público maior é de fora da Bahia. O povo daqui também compra, mas já conhece o comércio da Avenida Sete (de Setembro). Criei minha vida na praia. Eu não sei fazer outra coisa que não seja vender", explica Walter, que também trabalha na Praia do Flamengo e em Villas do Atlântico durante o verão. Nos outros meses, o vendedor fica de olho nas tendências e novidades que fazem sucesso, a exemplo de chapéus e botas de São João.

Lucro garantido - A dona de casa Marluce Silva Matos não perde a oportunidade de aumentar a renda nos meses de calor. Há dois anos, ela começa a se preparar no mês de outubro, quando entra em contato com os fornecedores de cangas e vestidos de praia. A variação de modelos, tamanhos, cores e estampas é grande, para atender o maior número de clientes.

Até dezembro, Marluce trabalha quatro dias por semana, das 10h às 17h, nas praias do Farol e do Porto da Barra. Após este período e até o Carnaval, a frequência nas vendas é ampliada para todos os dias, faça sol ou... sol. "Tenho que passar muito protetor solar para aguentar o 'tranco'. Mesmo assim, fico torcendo para ter sol e eu vender mais. No verão, isso acontece todo dia", enfatiza a vendedora.

Os vestidos custam de R$ 25 a R$ 35, e as cangas saem pelo preço de R$ 20. Estes são os valores repassados para o cliente, que geram um lucro de 50% sobre a mercadoria adquirida por Marluce. "Dá um dinheiro bom", ressalta.

A revenda do produto com o preço dobrado em relação ao valor de compra é uma das dicas de Maria Georgina da Cruz, proprietária de uma confecção de biquínis e roupas de ginástica, que vende a atacado e varejo. A empresária explica que este é o momento ideal para garantir uma renda extra, com o aumento na demanda de pessoas que querem renovar o guarda-roupa e mostrar as novas tendências da moda-praia.

A loja oferece peças a partir de R$ 18 no atacado, que podem ser revendidas por até R$ 50. "A minha confecção tem clientes diversificados, como donos de lojas, sacoleiras, pessoas que vendem na praia e de porta em porta. Podem até vender dentro de casa, sem gastar gasolina, porque a procura sempre aumenta nesta época", explica Georgina.

Os interessados em iniciar esta atividade durante a alta estação devem ter cuidado para conquistar o cliente. O principal deles, de acordo com Georgina, é realizar um bom atendimento e jamais enganar o comprador. "O vendedor deve mostrar qual o modelo mais acessível e a melhor peça para o corpo da pessoa. A moda neste verão está bem diversificada, então tem biquíni para todos os gostos", ressalta a empresária.

Vendas online - Uma das modalidades de venda mais praticadas atualmente é a online. Através da internet, os compradores podem escolher o melhor modelo, realizar o pagamento e receber o produto no conforto de casa. Foi pensando neste público, antenado às novas tecnologias, que a empresária Naiana Andrade começou a vender biquínis e bolsas de praia pelo Orkut, em 2004.

No início, os produtos eram adquiridos e armazenados dentro de casa, rotina que logo foi substituída pelas vendas por encomenda. O principal meio de divulgação era o próprio Orkut. "Adicionava todo mundo que eu conhecia, e cheguei a ter sete perfis diferentes, com mil amigos cada um", afirma Naiana que, dois anos mais tarde, acompanhou as mudanças nas redes sociais e migrou para o Facebook.

Apesar de também oferecer roupas, sapatos e bolsas, os biquínis lideram o número de pedidos no período anterior ao verão. Assim que chegam do fornecedor, as peças são publicadas no perfil de Naiana, que imediatamente recebe pedidos de compra. O sucesso é tanto que, mesmo após a abertura de duas lojas - uma na Pituba e outra na Barra -, a empresária não dispensa a venda online. "Tenho cartão de crédito no celular. Quando o cliente faz um pedido pelo Facebook, já reservo a peça e faço a venda. Acho que a pessoa vende o que quiser pela internet, até a família", brinca.

Os biquínis vendidos na loja ou pela internet custam R$ 80 em média, mas a empresária enfatiza que é possível ganhar dinheiro com biquínis mais baratos. "Vejo coisas lindíssimas na praia. Quem quer ganhar dinheiro pode pegar um sacolão e vender por R$ 25 a peça". Além da qualidade e dos preços acessíveis a cada tipo de público, a frequência é uma das armas para ampliar o número de clientes. É por isto que, durante o verão, Naiana garante: vai funcionar de domingo a domingo.

