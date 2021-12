Varejo baiano cria 20 mil empregos temporários para o Natal

Está aberta a temporada de garantir um dinheirinho extra ou até, quem sabe, um emprego novo. A época é o momento ideal para correr atrás dos trabalhos temporários, uma vez que o comércio prepara-se para o aumento das vendas, causado pelas festas de fim de ano. A maioria das empresas começa a receber currículos na primeira quinzena de outubro.

Em Salvador, a previsão é que sejam abertas oito mil oportunidades no período, 10% a mais em relação a 2011. No Estado, a expectativa é que esse número chegue a 20 mil, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-Bahia). Além da capital e dos municípios da região metropolitana, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Juazeiro são as principais cidades responsáveis por ofertar oportunidades.

Tiago da Silva Fernandes, 28 anos, desempregado há mais de um ano, vê no período a chance de conseguir um emprego. Com experiência em vendas, ele espera o aquecimento do comércio para conquistar a vaga. "Nesta época do ano, o mercado oferece mais oportunidades e, por isso, já comecei a procurar. Estou confiante. Tenho a esperança de que vai dar certo para mim", declara.

Para não ficar parado, Tiago aproveitou a afinidade com a culinária e se matriculou em um curso da área. "Sempre gostei de cozinhar em casa. Agora, vou me profissionalizar e me abrir mais para o mercado de trabalho", comenda.

Nesta época, de acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Geraldo Cordeiro, os segmentos mais aquecidos, que concentram cerca de 80% das contratações, são os de moda, confecção e sapataria e linha branca (comércio de eletrônicos e eletrodomésticos), os preferidos das listas de presentes.

