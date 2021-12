Universitários podem se inscrever em 90 vagas de estágio até esta quinta

Segue até as 18h desta quinta-feira, 22, o prazo de inscrições para 90 vagas de estágio no programa Agente de Empreendedorismo, promovido pela prefeitura de Salvador em parceria com o Parque Social. O procedimento deve ser realizado no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Os candidatos devem estar cursando a graduação em Administração ou Economia, no turno noturno ou na modalidade de ensino a distância. Os contratados vão receber R$ 928,02 mais auxílio-transporte, e atuar em uma jornada de 30 horas semanais (das 7h às 13h às segundas, quartas e sextas, e das 12h às 18h, às terças e quintas).

Para participar da seleção, os interessados devem residir nas proximidades ou nos bairros definidos no edital, publicado na edição dos dias 15 a 19 de novembro do Diário Oficial do Município (DOM). Ao todo, são 41 localidades, entre elas Liberdade, Cidade Baixa, Comércio, Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Boca do Rio, Brotas, Pernambués, Rio Sena, Sussuarana e Cajazeiras VIII e XI.

O processo seletivo será composto de duas etapas: prova discursiva e dinâmica de grupo. A data, local e horário de realização da prova ainda estão sendo definidos e serão publicados no DOM ou no site da Semge. Os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas, mas que estiverem classificados, vão entrar no cadastro reserva. Quem participou do processo seletivo Agente de Empreendedorismo, realizado pelo Parque Social, no período de 17 de outubro a 11 de novembro, terá a inscrição aproveitada e fará apenas a dinâmica.

Os agentes vão atuar nas dez unidades das Prefeituras-Bairro, na sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e em 79 escolas municipais. O Sebrae vai auxiliar com a organização de palestras para os agentes.

