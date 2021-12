Universitário quer empreender mas é despreparado

Uma pesquisa realizada com estudantes de universidades públicas e privadas, intitulada Empreendedorismo no Ensino Superior, apontou o que não é difícil para muitos imaginar, ainda mais em tempos de crise: mais de 90% (93%) sonham empreender, e 67% acreditam ter o "espírito" para a coisa. Até aí tudo bem - todo mundo sabe que jovem que é jovem vive pensando em uma fórmula de como trabalhar pouco e ainda ganhar bem.

O dado que realmente chamou a atenção dos especialistas no levantamento, no entanto, foi o fato de apenas 64% dos entrevistados considerarem ser importante estar "preparado" para a empreitada - enquanto 31% afirmaram não ter ideia de "como começar" o negócio.

Na avaliação do presidente do Banco Confia Microfinanças e Empreendedorismo - entidade sem fins lucrativos que trabalha com microcrédito e capacitação de empreendedores e responsável pelo estudo -, Guto Ferreira, o resultado do trabalho demonstra que, falta ao jovem (empreendedor), portanto, mais "planejamento e execução" dos seus sonhos.

"Ele quer empreender, quer fazer o que ama. Ele acredita nas instituições, mas não sabe o que é planejamento", diz.

Segundo a analista do Sebrae Bahia Sueli di Paula, a despeito de uma recessão econômica que faz com que mais pessoas desejem ser donas do próprio negócio, existe uma deficiência generalizada e cultural no tocante ao ensino de gestão (empresarial) no país - o que, na visão dela, explicaria, em parte, o número de "voadores" apontados na pesquisa. Para Sueli, empreendedorismo deveria ser disciplina obrigatória em escolas de primeiro e segundo graus.

"No Brasil, nem na faculdade um médico estuda sobre como empreender, sobre como gerir uma clínica. Aliás, existe um estigma - que dão no nome de visão mercantilista - quando um profissional de determinada área pensa em se tornar empresário. A coisa minimamente é estudada nos cursos de administração. O que acontece também é que existe hoje muita informação circulando, mas o jovem só pensa nas redes sociais. Não quer se preparar", afirma a analista do Sebrae.

"Risco calculado"

Filósofo pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, o empresário Pablo Arruti, 29, conta que sua formação acadêmica foi um campo fértil para ele chegar à ideia da Zim Color - start-up voltada à criação de produtos como o "Zim", pó orgânico à base de amido e corante destinado ao entretenimento -, mas que, fora isso, o dia a dia de trabalho é só de ralação.

"Consultamos o Sebrae para resolver dúvidas pontuais, e que nos indicou o Senai. Contratamos consultoria e nos envolvemos com editais de inovação e processo de incubação. Estamos nos formando enquanto empresa. A principal dificuldade para empreender é trabalhar todos os dias com disposição, mantendo a motivação da equipe".

Para o diretor-executivo da Associação dos Jovens Empreendedores (AJE-Bahia), Bráulio Barreto, 28, quem pensa em iniciar um negócio precisa ter em mente que comprometimento, disciplina, a busca por informação e novos parceiros são compromissos diários.

"Não tem trabalho pouco. Empreender traz mais responsabilidades do que para quem é empregado. A dedicação é a mesma, com a diferença que, ao ser dono do negócio, você é o responsável pelo próprio sucesso ou fracasso", conta ele, que é sócio da Las Palomitas - especializada na fabricação de pipoca gourmet.

Enquanto isso, o estudante do sexto semestre do curso de administração Filipe Trindade, 24, é pura atenção na sala de aula. Ele, que já se lançou uma vez como empreendedor - um balcão de descontos para estudantes em bares, eventos, teatro -, espera só uma nova oportunidade. "Em breve terei uma outra experiência. Procuro um sócio, sigo estudando e maturando as ideias. Uma hora ela chega", acredita Trindade.

adblock ativo