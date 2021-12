Universidade abre inscrições para cursos de capacitação profissional

As inscrições estão abertas para o curso de capacitação profissional do Centro Universitário Unirb. Os interessados podem se inscrever pelo site da instituição.

As aulas acontecem nos dias 29, 30, 31 de julho e 1, 2, 5 e 6 de agosto, no turno da noite, no auditório da unidade. São 200 vagas divididas nos cursos de Oficina de análise de mercado e empreendedorismo, Oficina de análise de mercado e empreendedorismo, Direito e Novas tecnologias, Sorriso Perfeito - Saúde ou Estética? , Noções básicas de Word e Excel, A Engenharia e o Desenvolvimento Social e O Curso de Técnicas de Aquecimento e Desaquecimento Vocal.

