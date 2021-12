UniRuy/Wyden promove segunda edição do Food Talks

A UniRuy/Wyden promove evento dedicado a proporcionar diálogos entre as áreas de alimentação, gastronomia e nutrição por meio de oficinas, palestras e aulas práticas.

A segunda edição do Food Talks 2019, que tem como tema Comida e trajetórias de vida: significados, pertencimentos e afetividades, traz uma novidade: a instituição de ensino se uniu ao Grupo Orgânico para realizar o Nutrição em Pauta, no dia 25, no Teatro Eva Hertz (Salvador Shopping), a partir das 14h.

O Food Talks acontecerá de 23 a 25 de maio, das 9h às 20h, e reunirá chefs de cozinha, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.

As inscrições para os dias 23 e 24/5 do Food Talks custam entre R$ 20 e R$ 50 e podem ser realizadas por meio do site. Os interessados em participar do Nutrição em Pauta devem se inscrever pelo link e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

adblock ativo