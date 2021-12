Unijorge promove capacitação gratuita para formatação de projetos para ONU

A Unijorge vai capacitar, pelo segundo ano, interessados em submeter projetos ao comitê consultivo do Fundo Comum de Commodities da ONU – CFC. O workshop tem como objetivo oferecer aos participantes insumos necessários à estruturação, formatação e captação de recursos para projetos ligados a setores produtivos, como algodão, gado, café, frutas, mel, flores, leite, entre outros. O CFC tem recursos da ordem de US$ 10 milhões para financiar projetos selecionados no mundo inteiro. O desafio é sair da Bahia o primeiro projeto do Brasil contemplado pelo fundo.

A capacitação, que acontece entre os dias 25 e 27 de abril, será feita em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e trará o presidente e único brasileiro do Comitê do Fundo da ONU, Wilson Andrade – um dos facilitadores do curso. O workshop é uma iniciativa do curso de relações internacionais da Unijorge, que busca contribuir de maneira direta com a sociedade.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 24 de abril. Serão 30 vagas para profissionais e estudantes. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail andrea.santos@unijorge.edu.br, com assunto “Nome completo + Inscrição II Workshop CFC-UNIJORGE/COMEX-ACB”. Além de currículo resumido, são solicitadas cópias do RG, CPF e carta de intenções com no máximo 10 linhas.

adblock ativo