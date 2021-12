Unijorge oferece vagas para pessoas com deficiência

O Centro Universitário Jorge Amado, em Salvador, oferece três vagas de emprego na área administrativa para pessoas com deficiência. A instituição não exige experiência, mas o candidato deve possuir boa comunicação e noções de atendimento ao público.

Para se candidatar, os interessados devem possuir o 2º grau completo e habilidades com informática. A carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais. O currículo deve ser enviado para o e-mail curriculo@unijorge.edu.br, com o título "vagas para pessoas com deficiência".

Entre os benefícios oferecidos pela instituição, estão o transporte e uma bolsa exclusiva de 90%, após seis meses de contrato, caso o colaborador tenha interesse em algum curso da Unijorge. Os salários não foram divulgados.

