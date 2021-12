Uniasselvi oferece vagas de emprego para Salvador e Lauro de Freitas

O Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi) anunciou 12 oportunidades de emprego com salários a partir de R$1.200 mais benefícios. A seleção é direcionada para as unidades de Salvador e Lauro de Freitas. Trata-se de oito vagas para vendedor e quatro vagas para gestor de polo EAD.

Quatro das vagas são para gestor de polo EAD, com 44h semanais. O contratado tem direito ao salário + plano de saúde + vale alimentação + transporte. Sendo três oportunidades para os polos de Salvador (bairros: Caminho das árvores, Cajazeiras e Paripe) e uma vaga para o polo de Lauro de Freitas.

Já as outras oito vagas, direcionadas para Salvador e Lauro de Freitas, são para venda ativa na captação de alunos. A carga horária é de 44h semanais e com salário compatível com a função + benefícios.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail vagas.uniasselvisalvador@gmail.com com o título da vaga de interesse descrita no campo "assunto".

