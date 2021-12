Uneb abre inscrições para qualificação em Enfermagem

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), campus de Senhor do Bonfim, abriu nesta segunda-feira, 2, inscrições para curso de especialização na área de enfermagem em emergência e unidade de terapia intensiva.

Os interessados devem apresentar a documentação especificada no edital até o dia 30 deste mês. O material deve ser entregue no colegiado da especialização, no Campus VII, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A inscrição é gratuita.

Do total de vagas, 10% são destinadas a servidores da Uneb, 40% para candidatos negros e 5% reservadas a indígenas egressos da rede pública de ensino. Além de 45 vagas para portadores de diploma de nível superior em enfermagem.

A seleção acontece entre os dias 8 e 16 de julho e consiste em uma entrevista e análise curricular. O curso tem duração de 420 horas.

A matrícula será de 28 a 31 de julho, com início das aulas em 15 de agosto. As aulas serão realizadas sempre nas sextas-feiras, sábados e domingos, nos turnos da manhã e da tarde, em um final de semana de cada mês.

adblock ativo