Uneb abre 120 vagas para professor substituto

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu seleção para professor substituto nesta segunda-feira, 28. As inscrições online vão até o dia 2 de outubro. Os selecionados irão trabalhar em regime de 20 ou 40 horas, com remuneração inicial de R$ 3.360,58 (40 horas) e de R$ 1.680,29 (20 horas).

São 120 vagas distribuídas em todos os 24 campi da Universidade, na capital e no interior do estado, com prazo de validade de dois anos. A área com mais oportunidades é a de Ciências Humanas. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir titulação mínima de especialista. A taxa de participação é de R$60 e os documentos necessários estão especificados no edital.

A seleção dos docentes será realizada entre os dias 13 e 17 de outubro e contará com quatro etapas. As atividades serão realizadas no Departamento e na respectiva área/matéria/componente curricular escolhido durante a inscrição.

adblock ativo