Twitter oferece vagas de estágio com bolsa de R$ 1,8 mil

O Twitter disponibiliza, em programa de estágio no Brasil, 13 vagas entre os escritórios da empresa no Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas estão sendo disponibilizadas para estudantes com formação entre junho de 2016 e junho de 2017. Para as vagas, o Twitter oferece bolsa auxílio de R$ 1,8 mil, com benefícios de vale transporte, academia e vale refeição.

Um dos pré-requisitos das oportunidades é ter fluência em língua inglesa. Estudantes dos cursos de Marketing, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Relações Internacionais, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e Engenharias tem até o dia 5 de junto para se inscrever.

Esta é a primeira edição de um programa de estágio da empresa realizado no Brasil. As inscrições podem ser feitas no site do programa. Veja aqui

adblock ativo