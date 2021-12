Treze profissões são reconhecidas e ganham visibilidade

"Sem reconhecimento nem regulamentação, é como se estivesse trabalhando clandestinamente". O mestre de cerimônias Murilo Lima, 36 anos, trabalha em uma das 13 ocupações que entraram na semana passada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Com a inclusão na lista, que tem 2,6 mil categorias, as classes podem lutar por dois fatores importantes para qualquer profissional: visibilidade e representatividade.

Murilo sente falta dos dois. Graduado em secretariado executivo e com seis anos de experiência, o profissional reclama da disputa por projetos com profissionais não qualificados. "Quando uma pessoa se apresenta como mestre de cerimônias sem ter conhecimento das normas cerimoniais, acaba ofuscando toda a classe", afirma.

Para a consultora de carreira Ritah Oliveira, o reconhecimento é como um RG ou um passaporte no âmbito do mercado de trabalho. "Enquanto você não tem (o reconhecimento), não existe, é uma fraude, não pode ser visto ou categorizado no âmbito de direitos e deveres", explica.

Até mesmo contratar pessoas para as ocupações fica mais fácil após a inclusão. "Muitas empresas, pela falta de enquadramento, deixavam de contratar essa mão de obra antes não reconhecida", diz a consultora de carreira Indiara Oliveira. De acordo com o MTPS, a CBO organiza o mercado de trabalho.

Ainda segundo o ministério, a listagem é importante para o governo criar políticas públicas direcionadas às ocupações. Isso porque a CBO é base para os censos demográficos, gerando estatísticas administrativas importantes para o governo.

"Com o reconhecimento, fica mais fácil conseguir financiamentos (públicos) para a categoria, por exemplo", diz o presidente do sindicato que representa os mototaxistas na Bahia, Henrique Baltazar. A ocupação entrou na CBO no ano passado. "Essa classificação diz que a profissão é digna", afirma Henrique.

A inclusão também facilita a criação e o fortalecimento de organizações representativas para as ocupações. "O sindicato é um polo de comunicação e defesa que não pode faltar junto às categorias de classe", afirma Ritah. A união da categoria pode ajudar, inclusive, no pleito pela regulamentação, que depende de projetos de lei que serão apreciados pelo Congresso e sancionados pela presidente.

Por isso, a consultora Indiara afirma que o reconhecimento é apenas o primeiro passo para que essas novas classes lutem pelo desenvolvimento de políticas públicas, normatização e fiscalização de seus setores.

É o que espera o tecnólogo em soldagem Leandro Henrique Soares, 30. Há dez anos trabalha no setor e apenas agora sua ocupação foi reconhecida pelo MTPS. "Falta sindicato, força política e união". A esperança de Leandro é que, com o reconhecimento, o pleito de que tecnólogos em soldagem possam assumir uma obra sem ser tutelado por um engenheiro seja atendido.

Leandro e o mestre de cerimônias Murilo esperam agora pela regulamentação de suas ocupações. Como explica Indiara, só depois dessa etapa é possível criar mecanismos de fiscalização, organização e controle do setor. "O reconhecimento é um degrau a mais que a gente caminha na busca por esse objetivo maior", diz Murilo.

