TRE-BA publica resultado preliminar de concurso para estágio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta sexta-feira, 12, o resultado prévio do concurso para estágio de nível médio e superior. A listagem pode ser consultada no site da empresa MGA Concursos Públicos responsável pelo certame.

No comunicado, constam a relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação preliminar, com as respectivas notas, assim como os gabaritos homologados após o julgamento dos recursos interpostos. O edital estabelece, ainda, novo prazo recursal nessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, das 8h às 23h59.

Para encaminhamento do expediente o candidato deverá acessar o link 'recursos' no site www.mgaconcursospublicos.com.br, na área do candidato, protocolizando na forma que determina o Edital de Abertura do concurso. Maiores informações podem ser obtidas via e-mail contato@mgaconcursospublicos.com.br ou através do telefone (44) 3346-6643.



A seleção disponibiliza vagas para nível médio profissionalizante nas áreas de Auxiliar Administrativo (6), Contabilidade (2), Técnico em logística (1) e Design gráfico (1), e, para nível superior, Direito (11), Administração (6), Comunicação (3), Pedagogia (2), Biblioteconomia (1), Arquitetura (2), Engenharia Civil (1), Ciências Contábeis (3), Análise de Sistemas /Desenvolvimento de Sistemas (1), Redes (1) e Banco de dados (1). O concurso tem validade de um ano podendo ser prorrogado por igual período.

