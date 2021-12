Transparência favorece a imagem do negócio e facilita novos investimentos

A transparência nas demonstrações contábeis da pequena e média empresa (PME) é uma questão de sobrevivência e segurança no competitivo mercado brasileiro, afirmam os especialistas. A construção de uma cultura organizacional transparente, desenvolvida através da implementação de normas e sistemas operacionais de gestão, melhora a imagem da empresa, facilita o processo de aquisição de créditos bancários e prepara o negócio para os investimentos do novo ano.

Para Fred Costa, consultor da FBC Consultoria Empresarial, as estratégias de transparência visam gerar um clima de confiança interna e externa à empresa. Ele explica que colocar as informações e os números empresariais na “mesa” reduz os riscos operacionais de mercado.

“As empresas estão saindo da visão de que existe um chefe que comanda sozinho o negócio. No modelo moderno de administração, existe a importância da transparência. É fundamental ter uma prestação de contas para determinado conselho de gestão. Os números têm que ser apresentados de forma compreensiva e credível. Isso faz com que os sócios e colaboradores conheçam a real situação do negócio, por pior que seja”, diz Costa.

O consultor explica que a gestão transparente faz parte do caminho de profissionalização administrativa do negócio e melhora a imagem da empresa para os clientes, parceiros e investidores do mercado. Como resultado da consolidação no mundo empresarial, as PMEs conseguem adquirir créditos bancários vantajosos para o negócio.

“Depois de analisar os números de gestão da empresa, o banco percebe que o negócio é estruturado e tem um menor risco de quebrar ou sofrer desvios financeiros. Esse fator faz com que seja viável a negociação de créditos bancários com as melhores condições para o pequeno e médio empreendedor”, conta o consultor.

Na hora de organizar e fiscalizar as informações que envolvem a administração da empresa, existem sistemas operacionais digitais que substituem as planilhas do Excel.

“Está na hora de a PME tomar uma atitude proativa de gestão transparente e buscar as plataformas de gerenciamento do negócio. A transparência faz com que a empresa consiga manter o custo operacional sob controle, reduz o desperdício de recursos e organiza as finanças, fatores que geram preços mais competitivos e melhores margens de lucro”, diz Diego Nei, consultor de empresas da DNCE – Consultoria em Gestão Empresarial.

Aliada com a estratégia de uso de sistemas operacionais, a adequação de modelos e normas empresariais facilita o processo de confecção ou transformação da cultura organizacional do negócio. Segundo Nei, quanto menor a empresa, mais fácil é controlar as informações e manter a transparência.

“As empresas podem buscar ferramentas como o BPM (business process management), que é uma abordagem de gerenciamento desenvolvida com a finalidade de facilitar processos organizacionais. Para o empreendedor que procura normas de gestão, a ISO 9001 traz métodos que agregam valores éticos e garantem a qualidade e transparência administrativa”, explica Nei.

Integridade empresarial

Para que os pequenos e médios empreendedores possam obter informações sobre como atuar em um negócio íntegro, dentro das relações comerciais e no cumprimento das leis e normas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) tem a plataforma Empresa Íntegra, disponível no www.sebrae.com.br.

“O Empresa Íntegra traz dicas para o empreendedor sobre como se comportar de maneira correta, honesta e contrária à corrupção. A integridade empresarial faz com que o negócio fique mais confiável, realidade que reflete de forma positiva no mercado”, explica Cecília Miranda, gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae na Bahia.

De acordo com a analista, a formalização da PME é essencial para a elaboração de uma cultura de gestão transparente. A aquisição do CNPJ permite que o negócio possa gerar notas fiscais e documentos financeiros utilizados em prestações de contas.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo