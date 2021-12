'Transforma Souza Cruz' busca startups com soluções inovadoras

O programa de aceleração Transforma Souza Cruz está buscando startups que usam tecnologia e criatividade para transformar o ambiente social e de negócios da companhia nos próximos anos.

Com uma história de 115 anos no mercado e tradição em inovação nos negócios, a empresa traz para dentro de casa, pela primeira vez, novos empreendedores que desejam desenvolver soluções inovadoras.

O programa é realizado em parceria com a Liga Ventures, aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações. As inscrições vão até o dia 28 de abril e no site do projeto.

