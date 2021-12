TJ-BA vai abrir 1,3 mil vagas para estagiários

Uma seleção pública para a contratação de 1,1 mil vagas de estágio de nível superior para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai movimentar as universidades baianas. Também estão previstas 200 vagas para o nível médio. O edital será publicado na próxima segunda-feira, 14, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).



Os novos estagiários serão selecionados em prova aplicada pela empresa Metrópole, vencedora da licitação promovida pelo Tribunal. As inscrições ocorrerão de 16 a 31 de julho, e as provas serão aplicadas no dia 17 de agosto.



A medida é mais uma iniciativa para valorizar o mérito no desempenho da função, com o objetivo da melhoria da prestação jurisdicional. Os estudantes de nível superior vão atuar em comarcas da capital e interior. As vagas de nível médio são exclusivamente para a capital.

