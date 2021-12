TIM acaba com a cobrança de tarifas diferenciadas

A operadora de telefonia TIM anunciou o fim da cobrança diferenciada nas chamadas para operadoras concorrentes, uma forma de adaptar os produtos oferecidos à situação econômica do país e ganhar mercado entre quem possui mais de uma operadora.

Desde 1º de novembro, os limites de minutos dos clientes com contas pré-pagas, controle e pós-pagas passam a valer o mesmo em ligações para outras operadoras e chamadas interurbanas.

O valor médio entre usuários de operadoras diferentes é R$ 1,50 por minuto, algo que deve mudar bastante com a nova modalidade oferecida pela operadora.

Segundo a gerente de marketing da regional TIM Bahia, Alessandra Heideken, a estratégia inicial é atrair clientes pré-pagos. "O cliente vai fazer a conta e vai perceber que é muito mais vantajoso concentrar em uma única operadora do que fazer a recarga mínima em várias operadoras", disse Alessandra.

Uma estratégia parecida foi adotada logo depois pela operadora Oi para os seus clientes pré-pagos. De acordo com Alessandra Heideken, a TIM foi pioneira em ampliar para todos os tipos de plano e estender os limites de internet.

Para os clientes pré-pagos, a partir de R$ 7 por semana, serão 100 minutos disponíveis para qualquer número do Brasil, além de internet e SMS. Os planos controle são a partir de R$ 50. Os clientes pós-pago passam a ter uma franquia a partir de mil minutos para qualquer celular. "A expectativa é que com essa estratégia nós cresçamos de forma expressiva até o final do ano", afirma a gerente de marketing.

Em agosto, a regional TIM na Bahia chegou a mais de quatro milhões de clientes.

adblock ativo