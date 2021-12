TIM abre vagas de empregos na Bahia

A companhia telefônica TIM está com 10 vagas de empregos abertas na Bahia para contratação imediata, em diversos setores como marketing, planejamento, administrativo, suporte a vendas e lojas, entre outras. A empresa promete mais 80 vagas no Estado até o final do ano.

Os candidatos podem ter Ensino Médio completo e/ou Superior completo ou em curso. Há vagas para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Para concorrer, é necessário enviar o currículo nos sites www.tim.com.br e www.vagas.com.br.

O funcionário da empresa terá diversos beneficíos como participação nos lucros e resultados, celular funcional com pacote de minutos, assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição e alimentação, auxílio creche, previdência privada, seguro de vida e programa de reconhecimento diferenciado.

adblock ativo