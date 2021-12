SRTE implantará nova solicitação de Registro Profissional

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE/BA) implantará a partir do dia 24 de junho um novo procedimento de solicitação de registro profissional. A mudança acontecerá em decorrência do novo Sistema Informatizado de Registro Profissional (Sirpweb).

O trabalhador interessado deverá fazer a sua solicitação por meio do sistema, que será disponibilizado no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no endereço eletrônico da (SRTE/BA).

"O novo procedimento vem para facilitar a vida do trabalhador que deseja retirar o registro. Ele vai poder fazer o pedido de qualquer lugar da Bahia, além de acompanhar o andamento de sua solicitação, tudo através da internet." informa o superintendente substituto da SRTE/BA, Carlos Melo.

Considerando a necessidade de transição ao novo sistema, a SRTE/BA informa que a partir do dia 14 de junho as Agências do Trabalho e Emprego, localizadas em Salvador não receberão o requerimento manual, devendo o trabalhador seguir o novo procedimento. Desde o dia 7 de junho, as Gerências e Agências do interior já adotaram o novo procedimento.

Ainda de acordo com superintendente, o primeiro passo do trabalhador é entrar na site do MTE para preencher e imprimir uma solicitação de registro com seus dados. Juntamente com a solicitação, o trabalhador vai receber um número do processo.

O segundo passo é entregar essa solicitação e os documentos pedidos em uma Agência ou Gerencia do Trabalho e Emprego da cidade. Caso a cidade não tenha uma unidade, o interessado pode enviar tudo pelo correio para a agência mais próxima.

No terceiro passo, o trabalhador deve visualizar na internet o seu pedido finalizado, através do número de protocolo recebido, e dirigir-se à gerência mais próxima para colocar seu registro na carteira de trabalho

Carlos Melo informa que quem fizer o pedido manual até o dia 14 também vai poder acompanhar pela internet o processo, pois entre os dias 14 e 21 o órgão vai fazer a transição do pedido manual para o digital.

