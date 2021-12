Sinebahia tem vagas para trabalho em rede de supermercados

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (Sinebahia ) oferece nesta quinta-feira, 24, 569 oportunidades de trabalho, em 41 funções diferentes, para quem deseja trabalhar em uma rede de supermercados.

Somente para fiscal de loja, são oferecidas 40 vagas. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses. Há ainda 80 oportunidades para operador de caixa, que exigem ensino médio completo e experiência de seis meses na função.

Já quem deseja trabalhar como auxiliar de confeitaria, padaria, rotisseria e salgados pode concorrer às 20 vagas oferecidas para cada função.

Os interessados devem se dirigir à Unidade Central do Sinebahia (Avenida ACM nº. 3359, Edf. Torres do Iguatemi) ou postos do SAC, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovantes de residência e escolaridade.

adblock ativo