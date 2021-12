SineBahia suspende atendimento da central nesta sexta-feira

A Unidade Central do SineBahia, na Av. ACM, em Salvador, terá os serviços suspensos nesta sexta-feira, 26, para manutenção.

Os interessados nos serviços de intermediação de mão-de-obra, carteira de trabalho e habilitação do seguro desemprego poderão se dirigir a um dos postos do SAC, a partir das 6h30, horário em que as senhas serão distribuídas.

Para este serviço, o atendimento ocorre das 8h às 17h. Os candidatos deverão portar PIS, PASEP ou NIS, Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

As vagas ofertadas para esta sexta, que ainda não foram divulgadas, serão válidas até a próxima segunda-feira, quando as atividades serão retomadas na unidade central.

adblock ativo