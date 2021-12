SineBahia remarca processos seletivos cancelados em confusão

O SineBahia vai reagendar para o início de janeiro os processos seletivos que ocorreriam na última segunda-feira, 28, na Unidade Central de Salvador. Um boato via whatsapp gerou confusão e impossibilitou a prestação de serviços.

Os trabalhadores que seriam submetidos a etapas de seleção devem comparecer à mesma unidade, na avenida ACM, a partir de 4 de janeiro para novo agendamento. A remarcação pode ser feita também por telefone (71) 3452-2992 / (71) 3452-5041.

É imprescindível apresentar a Carteira de Trabalho e a Carta de Encaminhamento, que confirma participação no processo citado.

Boato

Cerca de 5 mil pessoas buscaram atendimento na unidade central do SineBahia depois que uma oferta de vagas para trabalhar no metrô circulou no Whatsapp na segunda. A instituição suspendeu os serviços daquele dia depois que o local foi invadido por alguns candidatos, por volta das 7h30. Durante a confusão, uma porta de vidro foi quebrada.

A mensagem dizia que o SineBahia estava selecionando agentes de segurança com salário base de R$ 1.200, mais 30% de periculosidade, vale alimentação no valor de R$ 575, plano de saúde e odontológico.

