SineBahia realiza processo seletivo em Cajazeiras

O SineBahia Móvel estará no bairro de Cajazeiras nos dias 9, 10 e 11 de outubro atendendo trabalhadores interessados em participar do processo seletivo para vagas de Telemarketing.

Nos dias 9 e 10, o atendimento será realizado no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correa (Cajazeiras IV), das 9h as 16h. Já na sexta feira (11), o atendimento será no Colégio Dona Mora Magalhães (CajazeirasX), das 10h30 às 16h.

Para participar, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos, possuir o ensino médio completo, boa fluência verbal e noções de informática. Os documentos necessários para o processo são RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovantes de residência e de escolaridade.

